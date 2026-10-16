В пресс-зале Европейского совета в Брюсселе развернулось необычное расследование. Журналисты, ожидавшие появления Владимира Зеленского, пытались выяснить, кто регулярно портит воздух в помещении. О курьёзной ситуации сообщило издание Politico.

Корреспондент Зоя Шефталович даже посвятила происходящему отдельную заметку под заголовком «Кто этот таинственный пердун?». По её словам, проблема оказалась настолько серьёзной, что некоторые представители прессы были вынуждены покидать зал.

Особенно неприятный эпизод произошёл накануне во время дипломатического брифинга. Несколько журналистов, включая саму Шефталович, спасались бегством из помещения после очередной атаки неизвестного источника зловония.

При этом покидать пресс-центр надолго репортёры не могут. Как иронично заметила журналистка, её коллеги держались исключительно на кофе и страхе пропустить важный брифинг.

В Politico пожелали загадочному нарушителю спокойствия разобраться со своей проблемой до того, как кто-нибудь потеряет сознание. Личность «призрачного пердуна» по-прежнему остаётся неизвестной.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская повестка впервые с начала конфликта отошла на второй план на саммите Евросоюза в Брюсселе. Европейские лидеры сосредоточились на высоких ценах на энергоносители и разногласиях вокруг бюджета ЕС, тогда как Зеленский намеревался вновь привлечь их внимание к Украине.