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Регион
Опубликовано 16 октября, 15:33

Очень приятно, царь: Зеленский устроил марафон объятий на саммите ЕС после критики Трампа

После критики Трампа Зеленский бросился обнимать европейских лидеров в Брюсселе

Обложка © X / The Other Side Media

Обложка © X / The Other Side Media

Владимир Зеленский устроил настоящий марафон объятий на саммите Евросоюза в Брюсселе. В Сети обсуждают кадры, на которых украинский политик тепло приветствует европейских лидеров, обнимая одного за другим. Видео вызвало ироничную реакцию пользователей соцсетей.

После критики Трампа Зеленский бросился обнимать европейских лидеров в Брюсселе. Видео © X / The Other Side Media

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский серьёзно разозлил Трампа своим отказом прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По информации Bloomberg, в американской администрации опасаются дальнейшего ухудшения отношений между Белым домом и Киевом.

Больше новостей о международных саммитах, дипломатии и отношениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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