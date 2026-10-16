Очень приятно, царь: Зеленский устроил марафон объятий на саммите ЕС после критики Трампа

Владимир Зеленский устроил настоящий марафон объятий на саммите Евросоюза в Брюсселе. В Сети обсуждают кадры, на которых украинский политик тепло приветствует европейских лидеров, обнимая одного за другим. Видео вызвало ироничную реакцию пользователей соцсетей.

После критики Трампа Зеленский бросился обнимать европейских лидеров в Брюсселе. Видео © X / The Other Side Media

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский серьёзно разозлил Трампа своим отказом прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По информации Bloomberg, в американской администрации опасаются дальнейшего ухудшения отношений между Белым домом и Киевом.