Из Европы — прямиком в Руанду: Пять стран ЕС готовят новую схему депортации мигрантов

Мигрантов, которым отказали в убежище в Европе, могут начать отправлять в Руанду уже в начале 2027 года. Пять стран Евросоюза готовятся заключить соглашение об открытии специального центра в Восточной Африке. Как сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники, окончательные договорённости ожидаются в ближайшие недели.

Новый механизм предназначен для иностранцев, которые должны покинуть территорию ЕС, но по различным причинам не могут быть возвращены на родину. Вместо длительного ожидания депортации в европейских государствах их предлагают размещать в так называемом центре возвращения за пределами объединения.

Над проектом работают Германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды. Эти страны рассчитывают ускорить высылку людей, получивших отказ в международной защите, и сократить число мигрантов, остающихся в Европе без законных оснований.

Проблема заключается в том, что решение об отказе в убежище далеко не всегда приводит к фактическому выезду человека. Некоторые иностранцы не могут вернуться в страну происхождения из-за отсутствия документов или сложностей с согласованием возвращения. Другие скрываются от миграционных служб либо переезжают в соседние государства ЕС.

Размещение центра в Руанде должно стать одним из способов изменить эту систему. По замыслу участников проекта, мигрантов будут переводить в третью страну, пока решается вопрос об их дальнейшем возвращении или другом законном статусе.

Идея зарубежных депортационных центров обсуждается в Евросоюзе уже не первый год. Ранее среди возможных площадок называли Уганду и Узбекистан, однако теперь наиболее вероятным кандидатом стала Руанда.

При этом инициатива вызывает споры из-за возможных нарушений прав мигрантов. Правозащитные организации опасаются, что перевод людей за пределы ЕС осложнит контроль за условиями их содержания и соблюдением международных обязательств.

Ещё в начале октября Еврокомиссия выступила за ужесточение подхода к нелегальной миграции. Еврокомиссар Дубравка Шуица заявила, что иностранцы, не имеющие законных оснований для пребывания в Европе, должны покинуть её территорию. При этом Брюссель намерен развивать сотрудничество с государствами Африки и Ближнего Востока, чтобы ускорить возвращение мигрантов.