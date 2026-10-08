«Должны покинуть Европу»: в Еврокомиссии потребовали ужесточить борьбу с нелегальной миграцией

Еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица заявила, что иностранцы, находящиеся в Европе без законных оснований, должны покинуть её территорию. В интервью Politico на саммите MED9 в хорватском Сплите она выступила за усиление контроля внешних границ Евросоюза и более эффективное возвращение нелегальных мигрантов в страны происхождения.

«Те, кто находится в Европе нелегально, должны покинуть Европу. Те, кто находится в Европе законно, могут остаться», — подчеркнула Шуица.

По её словам, Евросоюзу необходимо одновременно решать две задачи: активнее возвращать иностранцев, не имеющих права на проживание, и создавать возможности для законной миграции. При этом ответственность за защиту внешних границ объединения, отметила еврокомиссар, лежит прежде всего на самих европейских государствах.

Одним из инструментов борьбы с нелегальной миграцией Шуица назвала сотрудничество с соседними регионами. Брюссель развивает двусторонние партнёрства со странами Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива, рассчитывая с их помощью сократить число незаконных пересечений границы.

Еврокомиссар также подчеркнула необходимость инвестиций в развитие государств, из которых люди отправляются в Европу. По её мнению, создание экономических возможностей в этих странах может снизить стимулы для нелегальной миграции.

Заявления прозвучали на фоне обсуждения дальнейшего ужесточения миграционной политики Евросоюза. Среди рассматриваемых инициатив — создание специальных центров за пределами ЕС для размещения иностранцев, которым отказали в праве на пребывание и которые подлежат возвращению. При этом конкретные механизмы депортации требуют отдельных правовых решений.

Ранее Life.ru сообщал о планах ряда стран ЕС создать центры для мигрантов в Руанде и Узбекистане. Предполагается, что туда могут направлять иностранцев, получивших отказ в предоставлении убежища. Среди сторонников инициативы назывались Германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды.