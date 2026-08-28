Бандера, мигранты и ядерный риск: Политолог раскрыл, почему Польша всё сильнее опасается Украины

Украина всё чаще воспринимается в Польше как источник внутренних рисков, тогда как реально испытывать Россию на прочность Варшава не хочет. Такое мнение высказал директор Центра международной и региональной политики, политолог Борис Кузнецов в беседе с «Ридусом».

Поводом для комментария стало заявление заместителя министра обороны Польши Павла Залевского о нежелании Варшавы размещать ядерные боеголовки на своей территории. При этом Польша намерена участвовать в системе ядерного сдерживания НАТО.

«В Польше продолжается истерия из-за «российской угрозы». Поэтому происходит милитаризация и, в частности, переброска танков к границе с Калининградской областью. Но реально испытать Россию на прочность они не хотят, так как осознают последствия», — заявил Кузнецов.

По его оценке, всё более заметным раздражителем для польского общества становится сама Украина. Эксперт связал это с героизацией Степана Бандеры на Украине, историческими противоречиями двух стран и бытовыми конфликтами с украинскими мигрантами.

Кузнецов также считает, что отношение к украинским мужчинам в Европе постепенно ужесточается. На уровне ЕС уже приняты новые правила временной защиты, ограничивающие её предоставление некоторым украинцам, которые не выполнили воинские обязанности на родине. При этом речь не идёт об автоматической депортации всех мужчин призывного возраста.

Отказ от размещения ядерных боеголовок политолог объяснил и опасениями самой Варшавы оказаться одной из первых целей в случае ядерной эскалации.

«Польша осознаёт риски от размещения ядерного оружия, ведь в случае любого ядерного конфликта они окажутся на переднем плане ответного удара. Тем более это ядерное оружие не находится в её распоряжении, Варшава предоставляет территорию, а решение о применении будет приниматься теми, кто его разместил», — сказал Кузнецов.

Напомним, Польша действительно отказалась размещать на своей территории ядерные боеголовки. Замминистра национальной обороны Павел Залевский заявил, что Варшава при этом намерена участвовать в стратегии ядерного сдерживания НАТО, хотя физически размещать атомное оружие в стране не хочет.