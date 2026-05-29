Финансист Фурса: Мигрантов на Украине станет больше, чем коренных жителей

Украинский финансист Сергей Фурса заявил, что Украина не сможет закрыть дефицит работников без массового притока иностранцев, из-за чего число мигрантов в стране превысит количество коренных жителей. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «Прямой».

Фурса отметил, что на Украине будут появляться смешанные семьи и рождаться дети от браков с приезжими. Он подчеркнул, что не считает различие в происхождении, религии или цвете кожи какой-либо проблемой. Негативную реакцию на такие изменения банкир объяснил влиянием «российской пропаганды». В пример Фурса привёл Лондон, где «уже давно всё смешалось».

А ранее глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что в будущем украинцы могут стать «смесью индусов и бангладешцев» из-за миграционных процессов. Он отметил, что власти рассматривают мигрантов как часть будущей политической нации, если они будут работать в стране и платить налоги. Тема привлечения иностранной рабочей силы активно обсуждается на фоне нехватки кадров на Украине.