Министр транспорта назвал причину катастрофы с поездами в Испании

Перед столкновением поездов в испанской провинции Толедо на участке железной дороги отключилась система безопасности. Причиной стал сбой связи между тремя компьютерами, сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте. в эфире телеканала RTVE. По его словам, после остановки составов диспетчерский центр разрешил одному из них продолжить движение.

Пуэнте рассказал, что система непрерывного управления высокоскоростными поездами LZB на станции Урда отключилась около 08:30 — в 10:30 по Москве. Без её защиты остался участок протяжённостью 63 километра.

В этот момент на участке находились шесть поездов. Все они остановились. Примерно через шесть минут диспетчерский центр разрешил возобновить движение составу Renfe. Впоследствии он столкнулся со стоявшим на путях поездом Iryo.

«Это решение принимается в диспетчерском центре и передается поезду, который сталкивается с Iryo, и именно это стало причиной произошедшей аварии», — заявил Пуэнте.

Почему составу Renfe разрешили ехать, министр не объяснил. Он также сообщил, что не знает, почему поезд Iryo не возобновил движение.

Ранее Life.ru сообщал о гибели не менее 64 человек при крушении поездов. Составы столкнулись 28 октября в испанской провинции Толедо на высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия. Два вагона упали с насыпи, движение приостановили, на место направили спасателей, медиков и три вертолёта. В поездах находились в общей сложности более 540 пассажиров.