Экс-министр труда Испании Фатима Баньес погибла при крушении поездов

Бывший министр труда Испании Фатима Баньес погибла при столкновении поездов в провинции Толедо. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на источники. Политику было 59 лет.

Ранее стало известно, что Баньес находилась в одном из составов, столкнувшихся возле населённого пункта Урда в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Она возглавляла министерство труда и социального обеспечения Испании в 2011–2018 годах.