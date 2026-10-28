Экс-министр труда Испании Фатима Баньес погибла при крушении поездов
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Бывший министр труда Испании Фатима Баньес погибла при столкновении поездов в провинции Толедо. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на источники. Политику было 59 лет.
Ранее стало известно, что Баньес находилась в одном из составов, столкнувшихся возле населённого пункта Урда в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Она возглавляла министерство труда и социального обеспечения Испании в 2011–2018 годах.
Напомним, 28 октября в испанской провинции Толедо на высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия столкнулись два пассажирских поезда. Два вагона упали с насыпи, движение приостановили, на место направили спасателей, медиков и три вертолёта. В двух поездах находились в общей сложности более 540 пассажиров, число погибших достигло как минимум 64.