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Регион
Опубликовано 28 октября, 17:04

В Андалусии объявили траур по 64 погибшим при столкновении поездов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В испанском автономном сообществе Андалусия объявили трёхдневный траур по жертвам столкновения пассажирских поездов в провинции Толедо. По решению региональных властей он продлится с 28 по 31 октября, сообщил глава правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено.

В своём аккаунте в социальной сети X политик выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. По его словам, железнодорожная катастрофа глубоко потрясла жителей региона.

«Мы объявляем трёхдневный официальный траур в Андалусии — с сегодняшнего дня до предстоящей субботы, 31 октября. Мы потрясены. Вся Андалусия скорбит вместе с пострадавшими в результате этой железнодорожной катастрофы», — написал Морено.

Глава Андалусии также связался с руководителем Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсией-Пахе и предложил необходимую помощь. Из-за трагедии Морено отменил запланированные официальные мероприятия как минимум до 29 октября.

Два пассажирских поезда столкнулись в Испании: много жертв и пострадавших
Два пассажирских поезда столкнулись в Испании: много жертв и пострадавших

Трагедия произошла утром 28 октября в районе населённого пункта Урда провинции Толедо, которая входит в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча. На железнодорожной линии между Мадридом и Андалусией столкнулись два пассажирских состава. После удара два вагона одного из поездов сошли с рельсов. В результате катастрофы погибли не менее 64 человек. Телеканал Antena 3 сообщил о 179 пострадавших. На месте происшествия работали спасательные службы, пожарные и медицинские бригады.

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Андрей Бражников
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