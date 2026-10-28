В Андалусии объявили траур по 64 погибшим при столкновении поездов

В испанском автономном сообществе Андалусия объявили трёхдневный траур по жертвам столкновения пассажирских поездов в провинции Толедо. По решению региональных властей он продлится с 28 по 31 октября, сообщил глава правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено.

В своём аккаунте в социальной сети X политик выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. По его словам, железнодорожная катастрофа глубоко потрясла жителей региона.

«Мы объявляем трёхдневный официальный траур в Андалусии — с сегодняшнего дня до предстоящей субботы, 31 октября. Мы потрясены. Вся Андалусия скорбит вместе с пострадавшими в результате этой железнодорожной катастрофы», — написал Морено.

Глава Андалусии также связался с руководителем Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсией-Пахе и предложил необходимую помощь. Из-за трагедии Морено отменил запланированные официальные мероприятия как минимум до 29 октября.

Трагедия произошла утром 28 октября в районе населённого пункта Урда провинции Толедо, которая входит в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча. На железнодорожной линии между Мадридом и Андалусией столкнулись два пассажирских состава. После удара два вагона одного из поездов сошли с рельсов. В результате катастрофы погибли не менее 64 человек. Телеканал Antena 3 сообщил о 179 пострадавших. На месте происшествия работали спасательные службы, пожарные и медицинские бригады.