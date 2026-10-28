Ж/д катастрофа в Испании унесла уже 64 жизни, 50 раненых в тяжёлом состоянии

Не менее 64 человек погибли при столкновении двух скоростных поездов в испанской провинции Толедо. Ещё 80 пассажиров получили травмы, причём 50 из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщает газета El País со ссылкой на власти автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

Катастрофа произошла 28 октября в 08:54 по местному времени возле станции Урда на железнодорожной линии Мадрид — Андалусия. Скоростной состав AVE компании Renfe врезался в поезд частного оператора Iryo, который в тот момент стоял на путях. После мощного удара несколько вагонов сошли с рельсов, часть из них упала с насыпи.

В двух поездах находились более 540 человек. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, куда прибывают машины скорой помощи и похоронных служб. Президент Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Пахе предупредил, что число погибших может увеличиться.

По последним данным, как минимум 55 пострадавших доставили в больницы Кастилии-Ла-Манчи и Мадрида. Медицинские учреждения усилили дежурные смены, а в больнице Толедо временно отменили плановые операции и обследования, чтобы сосредоточиться на помощи раненым.

Очевидцы описывают последствия столкновения как катастрофические. Один из пассажиров поезда Iryo рассказал, что после сильного удара упал на пол, а когда пришёл в себя, вагон оказался перевёрнутым. Другой выживший вспоминал, что сразу после столкновения раздались крики и пассажиры начали помогать друг другу выбраться наружу.

«Вся жизнь проносится перед глазами за одну секунду, и ты даже не успеваешь этого осознать», — рассказал 65-летний пассажир Хуан, получивший травму головы.

По информации El País, источники в центральном правительстве Испании связывают происшествие с возможной человеческой ошибкой в центре управления движением на мадридском вокзале Аточа. Окончательные причины аварии устанавливаются. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте должен представить дополнительные сведения о катастрофе.

Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией приостановлено. Для родственников пассажиров открыли пункты помощи на вокзалах, а Гражданская гвардия организовала сбор информации о пропавших людях и образцов ДНК для опознания погибших. Испанские власти и политические партии отменили запланированные на день мероприятия.

Среди пассажиров одного из поездов находилась бывший министр труда Испании Фатима Баньес. Её присутствие подтвердили представители испанской конфедерации предпринимателей, однако сведений о состоянии экс-министра на момент публикации нет. Посольство России в Мадриде пока не поступало обращений от соотечественников после крупной железнодорожной катастрофы в испанской провинции Толедо.