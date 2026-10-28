Россияне не обращались в Посольство РФ после ж/д катастрофы в Испании
Место железнодорожной катастрофы в Испании. Обложка © ТАСС / Sipa USA / Cordon Press
В Посольство России в Мадриде пока не поступало обращений от соотечественников после крупной железнодорожной катастрофы в испанской провинции Толедо. Об этом дипломаты сообщили ТАСС на фоне сообщений о десятках погибших.
«По состоянию на текущий момент обращений от соотечественников в адрес посольства не поступало», — уточнили в диппредставительстве.
Авария произошла утром 28 октября в районе населённого пункта Урда. Там столкнулись два пассажирских поезда, после чего два вагона одного из составов сошли с рельсов.
Ранее Life.ru сообщал, что при столкновении двух пассажирских поездов в Испании погибли не менее 46 человек. Катастрофа произошла утром 28 октября в провинции Толедо. По данным газеты ABC, после столкновения два вагона одного из составов сошли с рельсов.
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