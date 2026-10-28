ABC: При столкновении поездов в Испании погибли не менее 46 человек

Число погибших при столкновении двух пассажирских поездов в Испании составило не менее 46 человек. Утром 28 октября крупная железнодорожная авария произошла в провинции Толедо, где столкнулись два высокоскоростных состава. Об этом пишет газета ABC.

По информации испанских экстренных служб, происшествие зафиксировали около 08:54 по местному времени неподалёку от станции Урда, на железнодорожной магистрали между Мадридом и Андалусией. Участниками катастрофы стали поезда компаний Renfe и Iryo.

Предварительно установлено, что один состав врезался в другой сзади. От мощного удара несколько вагонов сошли с путей, причём два из них рухнули с насыпи. На месте развернули масштабную спасательную операцию.

Для оказания помощи пассажирам направили пожарных, сотрудников гражданской защиты, три медицинских вертолёта и реанимационные бригады. Железнодорожное сообщение между Мадридом и южными регионами страны временно остановили. Перевозчик Renfe разрешил пассажирам бесплатно обменивать и возвращать билеты на затронутые рейсы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Испании произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате происшествия было множество погибших и пострадавших. На место направили пожарных, сотрудников гражданской защиты и медиков.