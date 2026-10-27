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Опубликовано 27 октября, 20:54

Два человека погибли при взрыве газового баллона на предприятии в Якутии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Два человека погибли при взрыве газового баллона на предприятии в Алданском районе Якутии. Ещё один пострадавший оказался в больнице, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла на территории артели «Прогресс». По данным телеканала, госпитализированный находится в состоянии средней степени тяжести. Причины взрыва пока не установлены.

На Камчатке возбуждено уголовное дело после ЧП на золоторудном месторождении
На Камчатке возбуждено уголовное дело после ЧП на золоторудном месторождении

Ранее Life.ru рассказывал о гибели четырёх человек при взрыве на Эльгинском угольном месторождении в Якутии 26 сентября. ЧП произошло во время сварочных работ на резервной насосной станции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

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Николь Вербер
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