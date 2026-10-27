Два человека погибли при взрыве газового баллона на предприятии в Якутии

Два человека погибли при взрыве газового баллона на предприятии в Алданском районе Якутии. Ещё один пострадавший оказался в больнице, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла на территории артели «Прогресс». По данным телеканала, госпитализированный находится в состоянии средней степени тяжести. Причины взрыва пока не установлены.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели четырёх человек при взрыве на Эльгинском угольном месторождении в Якутии 26 сентября. ЧП произошло во время сварочных работ на резервной насосной станции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.