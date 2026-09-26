Четыре человека погибли при взрыве на Эльгинском угольном месторождении

Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате взрыва на Эльгинском угольном месторождении в Якутии, который прогремел на резервной насосной станции во время сварочных работ. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, на Эльгинском угольном месторождении в Якутии при сварочных работах на резервной насосной станции произошёл взрыв. Прокуратура Нерюнгри по поручению прокурора Якутии начала проверку, есть погибшие.