После гибели рабочих на Эльгинском месторождении завели уголовное дело

После гибели рабочих при взрыве на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе Якутии завели уголовное дело. По данным следствия, трагедия произошла 26 сентября около 11:20. Во время сварочных работ на резервной насосной станции РВС-2 произошло воспламенение, в результате которого погибли люди. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Дело возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ. Точное число погибших в сообщении Следственного комитета не называется.

На место происшествия готовятся выехать следователи и криминалисты. Им предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также выяснить, кто отвечал за соблюдение правил безопасности.

Ранее Life.ru писал о ЧП на Эльгинском угольном месторождении, где в июне 2023 года при сварочных работах произошла разгерметизация резервуара с водой. Тогда ударной волной рабочих сбросило с высоты, один человек погиб.