Сварочные работы обернулись взрывом на месторождении в Якутии, есть погибшие
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Взрыв прогремел на Эльгинском угольном месторождении в Якутии, есть погибшие. Есть погибшие, сообщает прокуратура республики.
По оперативным данным, ЧП произошло 26 сентября при проведении сварочных работ на резервной насосной станции. Точное число погибших, а также информация о возможных пострадавших пока не приводятся.
Прокуратура Нерюнгри по поручению прокурора Якутии Сергея Дябкина организовала проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.
На Эльгинском месторождении уже происходило похожее ЧП во время сварочных работ. В июне 2023 года Life.ru сообщал о разгерметизации резервуара с водой, которая сопровождалась мощной ударной волной. В результате два человека упали с высоты, один из них погиб. Тогда обстоятельства происшествия также выясняли экстренные и надзорные службы. В сентябре 2025 года Life.ru рассказывал ещё об одном смертельном ЧП на руднике в Якутии: при сходе горной породы погиб проходчик.
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