Сварочные работы обернулись взрывом на месторождении в Якутии, есть погибшие

По оперативным данным, ЧП произошло 26 сентября при проведении сварочных работ на резервной насосной станции. Точное число погибших, а также информация о возможных пострадавших пока не приводятся.

На Эльгинском месторождении уже происходило похожее ЧП во время сварочных работ. В июне 2023 года Life.ru сообщал о разгерметизации резервуара с водой, которая сопровождалась мощной ударной волной. В результате два человека упали с высоты, один из них погиб. Тогда обстоятельства происшествия также выясняли экстренные и надзорные службы. В сентябре 2025 года Life.ru рассказывал ещё об одном смертельном ЧП на руднике в Якутии: при сходе горной породы погиб проходчик.