El País: Причиной столкновения поездов в Испании могла стать ошибка человека
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Человеческая ошибка при управлении железнодорожным движением могла привести к столкновению двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо. Власти рассматривают версию о неправильных действиях сотрудника оператора инфраструктуры Adif после сбоя системы безопасности. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники.
По предварительным данным, автоматическая система безопасности обнаружила неисправность и остановила движение составов. Однако после перехода на ручное управление поезда могли получить разрешение продолжить путь, что в итоге привело к столкновению.
Другая возможная причина связана с действиями сотрудника, ремонтировавшего систему безопасности. Как утверждают источники газеты ABC, работник не предупредил об опасном сближении поездов.
На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и медицинские бригады. Для эвакуации пострадавших задействовали санитарные вертолёты. Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было прервано.
Ранее сообщалось, что в испанской провинции Толедо утром 28 октября на высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия столкнулись два пассажирских поезда. Два вагона упали с насыпи, движение приостановили, на место направили спасателей, медиков и три вертолёта. По последним данным, погибли не менее 46 человек.
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