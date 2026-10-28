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Опубликовано 28 октября, 13:03

El País: Причиной столкновения поездов в Испании могла стать ошибка человека

Обложка © Х / El Pais

Обложка © Х / El Pais

Человеческая ошибка при управлении железнодорожным движением могла привести к столкновению двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо. Власти рассматривают версию о неправильных действиях сотрудника оператора инфраструктуры Adif после сбоя системы безопасности. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники.

По предварительным данным, автоматическая система безопасности обнаружила неисправность и остановила движение составов. Однако после перехода на ручное управление поезда могли получить разрешение продолжить путь, что в итоге привело к столкновению.

Другая возможная причина связана с действиями сотрудника, ремонтировавшего систему безопасности. Как утверждают источники газеты ABC, работник не предупредил об опасном сближении поездов.

На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и медицинские бригады. Для эвакуации пострадавших задействовали санитарные вертолёты. Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было прервано.

В Испании сошли с рельсов два высокоскоростных поезда, погибли два человека
В Испании сошли с рельсов два высокоскоростных поезда, погибли два человека

Ранее сообщалось, что в испанской провинции Толедо утром 28 октября на высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия столкнулись два пассажирских поезда. Два вагона упали с насыпи, движение приостановили, на место направили спасателей, медиков и три вертолёта. По последним данным, погибли не менее 46 человек.

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Анастасия Никонорова
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