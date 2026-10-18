Вертолёт спасательной службы подал сигнал бедствия у берегов Италии

Вертолёт частной спасательной службы Luxembourg Air Rescue подал аварийный сигнал над Средиземным морем неподалёку от итальянского острова Лампедуза. Через несколько минут воздушное судно перестало отображаться на карте отслеживания полётов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Речь идёт о вертолёте MD Helicopters MD-902 Explorer. Согласно полётной информации, около 16:39 мск 18 октября борт появился на карте к юго-западу от Лампедузы и передал код Squawk 7700.

Этот код используется экипажами для обозначения общей аварийной ситуации на борту. Он может указывать на различные неполадки и не обязательно означает, что воздушному судну грозит крушение. Через несколько минут после передачи сигнала вертолёт исчез с карты Flightradar24.