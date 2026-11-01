В Тверской области разбился автожир. Об этом РЕН ТВ рассказал осведомлённый источник.

По словам собеседника телеканала, аппарат упал практически сразу после того, как оторвался от земли. Один находившийся на борту человек погиб.

Сообщается, что авария случилась рядом с деревней Каюрово в Кимрском округе.

Напомним, автожир сочетает в себе черты самолёта и вертолёта. Вместо крыла у него используется свободно вращающийся ротор. Двигается этот летательный аппарат благодаря пропеллеру, установленному в задней части.

Как ранее сообщал Life.ru, в Гватемале в озеро Атитлан на юго-западе страны упал вертолёт Airbus Helicopters H130. Пятерых из семи человек, находившихся на борту, удалось спасти, они не пострадали. Ещё двоих после крушения не нашли. По данным местной гражданской авиации, машина вылетела из аэропорта Ла-Аурора в начале первого по местному времени.