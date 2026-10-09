Два человека пропали без вести после падения вертолёта в озеро в Гватемале

Пять человек спасли после крушения вертолёта в озере Атитлан на юго-западе Гватемалы, ещё двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило издание Diario de Centro América со ссылкой на добровольческий пожарный корпус.

«Пять из семи пассажиров были спасены и не пострадали, остальные два человека остаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

По данным Главного управления гражданской авиации Гватемалы, Airbus Helicopters H130 с регистрационным номером TG-GUH вылетел из международного аэропорта Ла-Аурора в 12:11 по местному времени. На борту находились семь человек.

Вертолёт направлялся к отелю на северном берегу озера, полёт должен был занять около получаса. Авария произошла в районе Панахачеля примерно между 12:35 и 12:48.

Спасатели и водолазы продолжают поиски двух пропавших. Воздушное судно находится на глубине в несколько метров. К операции также подключились местные лодочники.

Ранее военный конвертоплан MV-22B Osprey совершил жёсткую посадку и загорелся в американском штате Северная Каролина. Один морской пехотинец получил ожоги и был госпитализирован. Инцидент произошёл утром 8 октября в лесном массиве Блейден-Лейкс, где военнослужащие Корпуса морской пехоты США отрабатывают взлёты и посадки. По данным командования, авария случилась примерно в 10:20 по местному времени.