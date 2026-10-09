Легкомоторный самолёт Cessna Grand Caravan EX выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на оживлённую дорогу в эквадорском городе Куэнка. Авария произошла 8 октября в аэропорту Марискаль-Ла-Мар, подтвердило Главное управление гражданской авиации Эквадора (DGAC).

В Эквадоре самолёт Cessna выкатился за пределы ВПП и рухнул на дорогу. Видео © X / aviationbrk

Воздушное судно авиакомпании Cuencana Airlines прибыло из Гуаякиля. Во время посадки борт не смог остановиться в пределах ВПП, съехал с насыпи и оказался на проспекте Уртадо-де-Мендоса. При падении Cessna также врезалась в столб освещения.

На борту находились два человека, включая пилота. Оба пережили аварию и, по данным авиационных властей, находятся в стабильном состоянии.

Позднее выяснилось, что самолёт перевозил ценности Центрального банка Эквадора. В финансовом учреждении заверили, что груз не пострадал и остаётся под охраной.

После аварии движение в районе аэропорта временно перекрыли. На место прибыли пожарные, полицейские и медики. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее военный конвертоплан MV-22B Osprey совершил жёсткую посадку и загорелся в американском штате Северная Каролина. Один морской пехотинец получил ожоги и был госпитализирован. Инцидент произошёл утром 8 октября в лесном массиве Блейден-Лейкс, где военнослужащие Корпуса морской пехоты США отрабатывают взлёты и посадки.