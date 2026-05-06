Легкомоторный «Аэропракт-22» потерпел крушение в Омской области

В Омской области произошло крушение легкомоторного воздушного судна. Инцидент случился 6 мая 2026 года около 13:00 по местному времени (10:00 мск) вблизи деревни Кошкарево, расположенной в Азовском немецком национальном районе.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолёт «Аэропракт-22», принадлежащий компании ООО Авиабаза, выполнял полёт с целью авиационного мониторинга лесных пожаров. Во время проведения работ воздушное судно потерпело крушение.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы и представители транспортной прокуратуры. Ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в подмосковной Коломне произошло крушение легкомоторного воздушного судна. Трагедия случилась в районе улицы Кирова.