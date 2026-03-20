Легкомоторный самолёт потерпел крушение в подмосковной Коломне, погиб человек

В подмосковной Коломне произошло крушение легкомоторного воздушного судна. Трагедия случилась в районе улицы Кирова, сообщает источник РЕН ТВ.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. В результате авиационного инцидента один человек погиб. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Объединённых Арабских Эмиратах произошла катастрофа с военным вертолётом. Авария унесла жизни двух пилотов. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Военнослужащие погибли при исполнении служебного долга.