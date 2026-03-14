Опубликованы фото погибших членов экипажа KC-135, упавшего в Ираке

В соцсетях появились фотографии членов экипажа американского самолёта-заправщика KC-135, который потерпел крушение на территории Ирака. Все шестеро военнослужащих, находившихся на борту, признаны погибшими. Среди них две женщины. Фото в своём телеграм-канале опубликовал военкор Борис Рожин

Обычно в состав экипажа такого самолёта входят три человека: командир, второй пилот и оператор дозаправки. Однако на этот раз на борту находилось вдвое больше людей — предположительно, смена, которая должна была заменить коллег в долгом полёте.

KC-135 Stratotanker — ключевое звено в обеспечении американских боевых вылетов. Эти заправщики сопровождают стратегические бомбардировщики B-52, B-1 и B-2, которые участвуют в налётах на территорию Ирана.

Ранее в результате иранского удара по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии повреждения получили ещё пять самолётов-заправщиков США. Воздушные суда получили повреждения, но не были полностью уничтожены. В настоящее время ведётся их ремонт. Жертв в результате происшествия нет. Таким образом, общее число повреждённых или уничтоженных американских самолётов-заправщиков достигло как минимум семи.