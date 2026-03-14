WSJ: Ещё пять самолётов-заправщиков США получили повреждения на Ближнем Востоке

В результате иранского удара по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии повреждения получили пять самолётов-заправщиков США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. База используется совместно американскими и саудовскими ВВС.

Воздушные суда получили повреждения, но не были полностью уничтожены. В настоящее время ведётся их ремонт. Жертв в результате происшествия нет.

Таким образом, общее число повреждённых или уничтоженных американских самолётов-заправщиков достигло как минимум семи, отмечает The Wall Street Journal.

Напомним, Центральное командование армии США подтвердило данные о потере самолёта-заправщика KC-135. Крушение произошло на западе Ирака. При этом в Пентагоне утверждают, что воздушное судно упало не из-за воздействия огня. СМИ писали, что на борту находилось шесть человек. В Иране заявили, что все погибли.