«Обречены на смерть»: Вскрылась причина, по которой у экипажа упавшего KC-135 не было шансов

Экипаж американского самолёта-заправщика KC-135, намедни упавшего в Ираке, не имел при себе парашютов. Этому нашли оправдание: оказывается, парашюты для таких бортов отменили в 2008 году, и они являются «пережитком прошлого». Такую причину нашёл техник-сержант Джейсон Шаап, написавший заметку для сайта 940-го авиакрыла ВВС США.

По его словам, лётчики были в восторге, когда узнали об отказе от парашютов — им больше не пришлось участвовать в тренировках по их использованию. В целом, считает Шаар, это средство спасения требует много денег и времени на закупку и обслуживание. Да и вообще, шансов на возникновение безвыходной аварийной ситуации «крайне малы».

«KC-135 не такие, как другие самолёты. С ними редко случаются неприятности», — пояснил автор.

К слову, за 60 лет с начала эксплуатации американская авиация лишилась более 80 таких «танкеров», в том числе три — после отмены парашютов в 2008 году. Известный военный блогер Fighterbomber коротко описал ситуацию, в которую экипаж поставило собственное командование.

«Получается, экипаж был обречён на смерть», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, Центральное командование армии США подтвердило данные о потере самолёта-заправщика KC-135. Крушение произошло на западе Ирака. При этом в Пентагоне утверждают, что воздушное судно упало не из-за воздействия огня. СМИ писали, что на борту находилось шесть человек. В Иране заявили, что все погибли.