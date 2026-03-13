Fighterbomber разобрал загадочное крушение KC-135 и указал на странное обстоятельство
Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Mark Bucher
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило потерю самолёта-заправщика KC-135 Stratotanker, который разбился в западной части Ирака вечером 12 марта. В официальном заявлении Пентагона подчёркивается, что инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве в ходе операции «Эпическая ярость» и не был вызван вражеским или дружественным огнём.
По данным военных, в инциденте участвовали два самолёта. Один из них потерпел крушение, второму удалось благополучно приземлиться. На его борту, по некоторым данным, находились шесть членов экипажа, спасательная операция продолжается.
Вскоре после инцидента в сети появились фотографии второго «Стратотанкера», приземлившегося в Израиле. На снимках видно серьезное повреждение киля — у самолета отсутствует почти половина вертикального стабилизатора. Этот факт заставил экспертов усомниться в версии о технической неисправности.
Военный блогер Fighterbomber в своем анализе называет самым логичным объяснением столкновение самолетов в воздухе.
«Такое небольшое повреждение хвоста очень сомнительно повлечёт за собой катастрофу огромного KC-135. Это ему потерпевший танкер должен был въехать мордой в хвост, да так, чтоб кабина разрушилась с соответствующими выводами», — пишет он.
Иранскую версию о том, что самолёт был сбит зенитной ракетой , опровергает характер повреждений на уцелевшем KC-135 — они не похожи на следы работы зенитного ракетного комплекса. Однако обстрел с земли мог иметь место.
«Танкеры США очень густо пасутся в районе дозаправки. Обнаружив обстрел с земли, они могли одновременно выполнить обычный в такой ситуации манёвр «Спасайся, кто может!» В суматохе, да ещё и ночью, один самолёт мог запросто въехать в другой», — считает эксперт.
Проиранские группировки в Ираке уже взяли на себя ответственность за уничтожение самолёта, однако Пентагон эти заявления категорически отвергает.
KC-135 Stratotanker — легендарный самолет, созданный на базе пассажирского Boeing 367-80 и стоящий на вооружении с 1957 года. Он стал первым в мире специализированным реактивным самолетом-заправщиком и самым массовым — всего было построено более 800 экземпляров. Его главная задача — увеличивать радиус действия стратегических бомбардировщиков, таких как B-52, и истребителей.
Экипаж танкера обычно состоит из трех человек: пилота, второго пилота и оператора заправочной штанги. За свою долгую историю 11 таких самолетов были потеряны в результате столкновений с другими машинами.
Несмотря на преклонный возраст (некоторые машины эксплуатируются более 60 лет), KC-135 остается основой заправочного флота ВВС США и, по планам командования, прослужит до 2040 года, постепенно заменяясь новыми KC-46 Pegasus.
Ранее не менее шести французских военных пострадали при ударе БПЛА по военной базе в иракской провинции Эрбиль. Не менее двух беспилотников нанесли удар по району Мала Кара. Там расположена база военных международной коалиции, тренирующих бойцов курдских вооружённых формирований «пешмерга».
