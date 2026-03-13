IRIB: Экипаж KC-135 погиб после крушения самолёта на западе Ирака

Экипаж американского самолёта-заправщика KC-135 погиб после крушения воздушного судна на западе Ирака. Об этом сообщили иранские военные, информацию передала государственная телерадиокомпания IRIB.

По данным иранской стороны, самолёт сбили ракетой представители шиитских вооружённых группировок. Инцидент произошёл на территории Ирака. Количество погибших в результате удара официально не уточняется. Иранские источники лишь заявили о гибели всего экипажа самолёта.

Самолёт KC-135 относится к классу воздушных заправщиков. Такие машины используют для дозаправки военной авиации в воздухе во время операций.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США подтвердило потерю самолёта-заправщика KC-135. Инцидент произошёл в дружественном воздушном пространстве во время операции «Эпическая ярость». К инциденту причастны два воздушных судна. Одно из них упало на западе Ирака, второе благополучно приземлилось. В Пентагоне отметили, что произошедшее не было связано ни с вражеским, ни с дружественным огнём. По данным CBS News, на борту упавшего самолёта находились шесть человек.