В ОАЭ разбился военный вертолёт, пилоты погибли

В Объединённых Арабских Эмиратах потерпел крушение военный вертолёт. Об этом сообщило Министерство обороны страны в соцсети X.

По данным ведомства, оба пилота погибли. Причиной аварии названа техническая неисправность. При этом заявлении подчёркивается, что военные погибли при исполнении служебного долга.

ОАЭ являются одной из наиболее пострадавших сторон от конфликта на Ближнем Востоке — по территории страны регулярно наносит удары иранская армия. На днях в Сети появились снимки, на которых, как утверждается, запечатлена уничтоженная американская ЗРК Patriot, выполнявшая боевые задачи на территории Эмиратов.