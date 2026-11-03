Основатель IT-компаний Retention.com и RB2B Адам Робинсон погиб вместе с женой Хелен Шарп и двумя детьми при крушении бизнес-джета Learjet 60 во Флориде. На борту находились девять человек, включая друзей семьи и няню, никто из них не выжил.

Трагедия произошла 1 ноября в округе Палм-Бич. Самолёт летел из Остина, штат Техас, на Багамские острова, но внезапно потерял высоту и рухнул на улицу жилого района. Личности погибших подтвердили родственники бизнесмена, передаёт ABC News.

Вместе с 45-летним предпринимателем погибли его жена Хелен, четырёхлетняя дочь Эмма и двухлетний сын Чарли. Среди остальных пассажиров находились друзья семьи Рэйчел Рид и Чарми Фер, а также няня Анита Мария Сетина, которая помогала супругам воспитывать детей. Жертвами катастрофы стали и оба пилота.

«Адам и Хелен были преданными родителями, а Эмма и Чарли были светом их жизни. Их теплота, щедрость и умение дарить людям радость затронули столько жизней. Их будет очень не хватать всем, кто их любил и кого любили они», — говорится в заявлении родственников.

Робинсон был известным американским IT-предпринимателем, основателем компаний Retention.com и RB2B, специализирующихся на маркетинговых технологиях. Его жена занималась предпринимательством в сфере связей с общественностью, а позднее открыла собственное керамическое дело. Семья также связывала своё будущее с городом Аспен в штате Колорадо.

Незадолго до катастрофы экипаж Learjet 60 сообщил диспетчерам об обледенении самолёта и турбулентности. Пилоты запросили разрешение набрать высоту, однако вскоре воздушное судно начало стремительно снижаться. Как рассказали представители Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), погодные условия стали одним из основных направлений расследования, но точная причина крушения пока не установлена.

Ранее Life.ru сообщал, что одним из пилотов разбившегося во Флориде бизнес-джета оказалась 20-летняя Наталия Фильгейрас. Девушка получила лицензию частного пилота ещё в 17 лет, а к моменту катастрофы успела налетать более 1300 часов. Последние девять месяцев она работала коммерческим пилотом.