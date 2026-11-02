Огненная воронка посреди жилых домов: Появилось видео с места крушения бизнес-джета в США
Обстановку на месте крушения Learjet 60 во Флориде показали на видео
Место крушения Learjet 60 во Флориде. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ el.chachy, skymaticsfla
Кадры последствий крушения бизнес-джета Learjet 60 в американском штате Флорида появились в Сети. На видео с места авиакатастрофы видна огромная воронка, образовавшаяся после падения самолёта. Внутри неё продолжает гореть огонь, а вокруг разбросаны обломки.
Место крушения Learjet 60 во Флориде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ el.chachy, skymaticsfla
Трагедия произошла 1 ноября в районе города Гринэйкрс округа Палм-Бич. Воздушное судно рухнуло рядом с жилыми домами. На борту находились девять человек, никто из них не выжил.
По предварительной информации, перед столкновением с землёй самолёт задел дерево и повредил линии электропередачи. После удара начался сильный пожар. Обломки разбросало по прилегающей территории, а дорожное покрытие оказалось серьёзно повреждено.
Из расположенного поблизости жилого комплекса с мобильными домами планируют эвакуировать около 600 человек. Местные власти подготовили пункты временного размещения, а участок дороги Military Trail перекрыли на неопределённый срок. Жителям обещают обеспечить временное жильё и необходимую помощь.
На первом брифинге представители местных властей сообщили, что сведений о погибших или пострадавших на земле пока не поступало. Последствия катастрофы продолжают устранять экстренные службы.
Причины падения бизнес-джета устанавливаются. Расследованием занимаются Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.
Ранее Life.ru публиковал первые кадры падения Learjet 60 на жилой район Флориды. Самолёт выполнял рейс из Остина в Техасе на Багамские острова. Перед катастрофой воздушное судно резко начало терять высоту.
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