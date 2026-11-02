Кадры последствий крушения бизнес-джета Learjet 60 в американском штате Флорида появились в Сети. На видео с места авиакатастрофы видна огромная воронка, образовавшаяся после падения самолёта. Внутри неё продолжает гореть огонь, а вокруг разбросаны обломки.

Место крушения Learjet 60 во Флориде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ el.chachy, skymaticsfla

Трагедия произошла 1 ноября в районе города Гринэйкрс округа Палм-Бич. Воздушное судно рухнуло рядом с жилыми домами. На борту находились девять человек, никто из них не выжил.

По предварительной информации, перед столкновением с землёй самолёт задел дерево и повредил линии электропередачи. После удара начался сильный пожар. Обломки разбросало по прилегающей территории, а дорожное покрытие оказалось серьёзно повреждено.

Из расположенного поблизости жилого комплекса с мобильными домами планируют эвакуировать около 600 человек. Местные власти подготовили пункты временного размещения, а участок дороги Military Trail перекрыли на неопределённый срок. Жителям обещают обеспечить временное жильё и необходимую помощь.

На первом брифинге представители местных властей сообщили, что сведений о погибших или пострадавших на земле пока не поступало. Последствия катастрофы продолжают устранять экстренные службы.

Причины падения бизнес-джета устанавливаются. Расследованием занимаются Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее Life.ru публиковал первые кадры падения Learjet 60 на жилой район Флориды. Самолёт выполнял рейс из Остина в Техасе на Багамские острова. Перед катастрофой воздушное судно резко начало терять высоту.