Одним из пилотов бизнес-джета Learjet 60, разбившегося 1 ноября в американском штате Флорида, была 20-летняя Наталия Фильгейрас. Девушка с детства мечтала связать жизнь с авиацией и к моменту гибели успела налетать более 1300 часов, пишет The New York Times со ссылкой на её мать.

Первые навыки управления самолётом Наталия получила благодаря отцу, который увлекался любительской авиацией. Уже в 17 лет она обзавелась лицензией частного пилота, ещё до окончания школы. Позднее девушка начала профессиональную карьеру и последние девять месяцев работала коммерческим пилотом.

Самолёт Learjet 60 выполнял рейс из Остина в Техасе на Багамские острова. Во время полёта воздушное судно внезапно начало стремительно терять высоту и рухнуло на жилой район в округе Палм-Бич. Все девять человек, находившихся на борту, погибли.