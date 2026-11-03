В Польше закрыли аэропорт Варшава-Модлин из-за сообщения о бомбе в самолёте
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Аэропорт Варшава-Модлин в Польше временно приостановил работу после незапланированной посадки пассажирского самолёта из Лондона из-за сообщения о возможной взрывчатке на борту. В воздушном судне находился 181 человек. Об этом сообщил в соцсетях представитель аэропорта.
«В 9:54 была объявлена тревога из-за угрозы взрыва на борту самолёта, следовавшего по маршруту Лондон-Хитроу (LHR) — Варшава-Шопен (WAW). В 10:01 самолёт приземлился в аэропорту Модлин. На борту находился 181 человек. Аэропорт закрыт. Ожидаем прибытия сапёров», — заявил пресс-секретарь воздушной гавани Адам Шабловский.
После приземления самолёт отвели на специально выделенную стоянку. На место направили экстренные службы и пиротехников для проверки сообщения об опасности. Аэропорт закрыли до дальнейшего распоряжения.
Накануне аналогичный инцидент произошёл с самолётом венгерской авиакомпании Wizz Air, следовавшим из Лондона в Софию. После получения сообщения о бомбе лайнер изменил маршрут и экстренно приземлился в Будапеште. Для его сопровождения венгерские военные подняли истребитель Gripen, а в аэропорту борт встречали экстренные службы и сотрудники антитеррористических подразделений.