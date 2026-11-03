Аэропорт Варшава-Модлин в Польше временно приостановил работу после незапланированной посадки пассажирского самолёта из Лондона из-за сообщения о возможной взрывчатке на борту. В воздушном судне находился 181 человек. Об этом сообщил в соцсетях представитель аэропорта.

«В 9:54 была объявлена тревога из-за угрозы взрыва на борту самолёта, следовавшего по маршруту Лондон-Хитроу (LHR) — Варшава-Шопен (WAW). В 10:01 самолёт приземлился в аэропорту Модлин. На борту находился 181 человек. Аэропорт закрыт. Ожидаем прибытия сапёров», — заявил пресс-секретарь воздушной гавани Адам Шабловский.

После приземления самолёт отвели на специально выделенную стоянку. На место направили экстренные службы и пиротехников для проверки сообщения об опасности. Аэропорт закрыли до дальнейшего распоряжения.