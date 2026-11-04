У пассажирского самолёта авиакомпании «Победа» отказал один из двигателей при заходе на посадку в московском аэропорту Внуково. Экипаж объявил сигнал бедствия, а потом сумел благополучно приземлиться. Никто из пассажиров не пострадал, сообщает SHOT в «Маске».

Boeing 737-800 выполнял рейс из Минска в Москву. Когда лайнер снизился примерно до 1,5 километра, обороты одного из двигателей резко упали, после чего он самостоятельно отключился. В кабине пилотов сработала сигнализация, предупреждающая о неисправности.

Лётчики передали диспетчерам сигнал срочности «Pan-Pan-Pan», но прерывать заход на посадку не стали. Спустя несколько минут воздушное судно успешно приземлилось во Внуково.