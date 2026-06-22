Подавший сигнал тревоги самолёт рейса Гюмри — Москва экстренно сел в Махачкале

Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри — Москва, совершил посадку на запасном аэродроме в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейс Победы DP-856, следовавший по маршруту Гюмри — Москва, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме г. Махачкалы», — говорится в сообщении компании.

Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна. Причины ухода на запасной аэродром официально не уточняются. Пассажирам и экипажу, по данным авиакомпании, ничего не угрожало.

Ранее сообщалось, что самолёт, вылетевший из Гюмри в Москву, подал сигнал общей аварийной ситуации. По данным сервиса Flightradar, экипаж передал сигнал general emergency, после чего начал снижение и опустился примерно до трёх тысяч метров, находясь над территорией Дагестана. После этого воздушное судно было направлено в Махачкалу