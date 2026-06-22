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22 июня, 09:29

Самолёт Гюмри — Москва подал сигнал тревоги и начал снижаться

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Пассажирский самолёт, летевший из Гюмри в Москву, подал сигнал общей аварийной ситуации и начал снижаться. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Boeing вылетел из Гюмри в 11:24 по московскому времени.

Менее чем через час после начала полёта, находясь над территорией Дагестана, экипаж передал сигнал general emergency.

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После этого воздушное судно снизилось до высоты около трёх тысяч метров.

Причина подачи сигнала тревоги в приведённом сообщении не уточняется.

Также пока нет информации о дальнейшей траектории самолёта, его посадке и состоянии находящихся на борту людей.

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Марина Фещенко
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