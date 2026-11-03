Сразу семь пассажирских самолётов в Европе 3 ноября получили предупреждения о возможных взрывных устройствах на борту. Все угрозы оказались ложными: после проверок взрывчатку не обнаружили ни на одном из лайнеров. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Наиболее серьёзные ограничения затронули польский аэропорт Варшава-Модлин. Туда перенаправили Boeing 737 MAX авиакомпании LOT, следовавший из лондонского Хитроу в аэропорт имени Фредерика Шопена. После посадки воздушную гавань временно закрыли, а самолёт проверили сапёры. Подозрительных предметов не нашли.

Предупреждения также получили рейсы из Копенгагена в Варшаву, из Бергамо и Дублина в Софию, из Манчестера в испанскую Мурсию, а также два самолёта, летевших в Рим из Лиссабона и Дублина.

Особые меры безопасности потребовались в Италии. Один из рейсов, направлявшихся из Дублина в Рим, сопровождали самолёты итальянских ВВС. После приземления оба лайнера, прибывшие в итальянскую столицу, досмотрели специалисты.

При этом шесть самолётов благополучно добрались до аэропортов назначения. Только экипаж LOT был вынужден изменить маршрут. Сообщений о пострадавших не поступало.

Европейские власти пока не установили связи между инцидентами. Правоохранительные органы разных стран намерены обмениваться информацией, чтобы выяснить, могли ли ложные предупреждения быть частью скоординированной акции по нарушению работы гражданской авиации.