Чешская полиция получила сообщения о возможном минировании сразу четырёх пассажирских самолётов, направляющихся в Прагу. В аэропорту имени Вацлава Гавела начали подготовку к проверке воздушных судов после приземления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы Чехии.

Вероятность реальной угрозы невысока. Тем не менее силовики совместно с сотрудниками аэропорта приняли необходимые меры безопасности. Правоохранители планируют обследовать все четыре самолёта после посадки. К проверкам должны привлечь специалистов по поиску взрывных устройств. Какие авиакомпании выполняют рейсы и откуда именно следуют самолёты, полиция пока не уточнила. Информации об обнаружении взрывчатки на их борту на момент первоначального сообщения не поступало.