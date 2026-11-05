Сразу 4 самолёта «заминировали» по пути в Прагу: аэропорт готовится к экстренным мерам
Чешская полиция получила сообщения об угрозе взрыва на борту четырёх самолётов
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Чешская полиция получила сообщения о возможном минировании сразу четырёх пассажирских самолётов, направляющихся в Прагу. В аэропорту имени Вацлава Гавела начали подготовку к проверке воздушных судов после приземления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы Чехии.
Вероятность реальной угрозы невысока. Тем не менее силовики совместно с сотрудниками аэропорта приняли необходимые меры безопасности. Правоохранители планируют обследовать все четыре самолёта после посадки. К проверкам должны привлечь специалистов по поиску взрывных устройств. Какие авиакомпании выполняют рейсы и откуда именно следуют самолёты, полиция пока не уточнила. Информации об обнаружении взрывчатки на их борту на момент первоначального сообщения не поступало.
Примечательно, что угрозы минирования затронули и другие европейские авиарейсы. Life.ru сообщал об угрозах взрыва на борту семи пассажирских самолётов в Европе 3 ноября. Тогда подозрительные сообщения получили рейсы, направлявшиеся в Польшу, Италию, Испанию и Болгарию. Один из самолётов перенаправили в аэропорт Варшава-Модлин, который временно закрыли. К счастью, после проверок взрывчатку не обнаружили ни на одном из семи бортов.