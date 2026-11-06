Европейские авиакомпании второй день подряд сталкиваются с массовыми сообщениями о минировании пассажирских самолётов. В пятницу, 6 ноября, новые угрозы поступили в отношении девяти рейсов, связанных с аэропортом Праги. Ещё четыре предупреждения получили лайнеры, пролетавшие над Францией.

Как сообщила полиция Чехии, неизвестные заявили о возможном размещении взрывных устройств на борту самолётов, прибывающих в Прагу и вылетающих из неё. Правоохранители организовали проверки и усилили меры безопасности в аэропорту имени Вацлава Гавела.

По информации чешского издания Novinky, речь идёт о девяти воздушных судах. Пять из них готовились к вылету в Нидерланды, Великобританию, Румынию, Италию и на Кипр. Остальные рейсы прибыли из Дании, Испании и Великобритании.

В полиции заверили, что дополнительные проверки практически не повлияли на штатную работу аэропорта. При этом аналогичные меры безопасности приняли в Бухаресте, куда из Праги направлялся самолёт румынской авиакомпании Tarom со 102 пассажирами на борту. Лайнер благополучно приземлился.

Ещё четыре предупреждения о возможных взрывных устройствах поступили в отношении самолётов над Францией. По информации телеканала TF1, все рейсы совершили посадку без происшествий. Специалисты приступили к осмотру воздушных судов, а правоохранительные органы начали расследование происхождения сообщений.

Накануне, 5 ноября, волна аналогичных угроз затронула не менее 27 европейских рейсов. Некоторым самолётам пришлось изменить маршрут, а для сопровождения отдельных бортов поднимали военную авиацию. По данным Reuters, взрывных устройств в проверенных самолётах обнаружено не было.

Европейские службы безопасности пытаются установить, связаны ли между собой многочисленные сообщения. Пока правоохранительные органы не назвали организаторов рассылок и не подтвердили причастность какой-либо конкретной группировки.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Италии письма с угрозами взрывов на пассажирских самолётах оказались подписаны от имени «Бойцов Мужского государства»*. При этом причастность организации к рассылке сообщений установлена не была.