Электронные письма с угрозами взрывов на пассажирских самолётах в Европе оказались подписаны от имени «Бойцов Мужского государства»*. Такие сообщения получили итальянские авиационные службы, передают агентства ANSA и Adnkronos со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. При этом причастность самой организации к рассылке пока не установлена.

По данным журналистов, письма были составлены на итальянском языке и содержали предупреждения о возможных взрывных устройствах на борту. После их получения тревогу объявили на двух рейсах, следовавших в Рим из Хельсинки и Дублина.

Аналогичные послания, подписанные тем же названием, поступили в Национальное управление гражданской авиации Италии (ENAC). Они касались самолётов, прибывавших в миланский аэропорт Мальпенса и вылетавших из него.

Источники Adnkronos утверждают, что группировка, от имени которой отправлены письма, уже находится в поле зрения итальянских спецслужб. Итальянские правоохранительные органы изучают сообщения и устанавливают их отправителей.

К проверкам подключились сотрудники авиационной и почтовой полиции. По информации ANSA, материалы по угрозам планируется передать в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Следователи также проверяют возможную связь с предыдущими сообщениями о минировании самолётов и сотен школ.

На ситуацию отреагировал еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас. Он заявил, что безопасность пассажиров остаётся приоритетом Евросоюза, а европейские ведомства обмениваются информацией и взаимодействуют с национальными властями.

Ранее Life.ru сообщал о новой волне угроз взрыва более чем на десяти авиарейсах в Европе. В частности, самолёт Aer Lingus, летевший из Дублина в Рим, перенаправили на военную авиабазу во Франции. Аналогичные предупреждения поступили в отношении рейсов, направлявшихся в Прагу, Софию и другие европейские города.

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