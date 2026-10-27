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Опубликовано 27 октября, 00:25

Самолёт вернулся в Лас-Вегас из-за сообщений пассажира о захвате судна

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пассажирский самолёт United Airlines экстренно вернулся в аэропорт Лас-Вегаса после того, как бортпроводник заметил переписку одного из пассажиров о возможном захвате лайнера. На борту находились 150 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщает New York Post.

Инцидент произошёл вечером 24 октября на рейсе UA1681, направлявшемся в Ньюарк. Во время полёта стюард заметил, что мужчина отправляет сообщения о намерении захватить воздушное судно, и немедленно предупредил командира.

Экипаж заблокировал доступ в кабину пилотов и принял решение возвращаться в аэропорт вылета. Сам пассажир, по словам командира, не подозревал о происходящем и вёл себя спокойно. Перед посадкой самолёту пришлось сделать несколько кругов, чтобы израсходовать часть топлива.

После приземления правоохранители задержали 25-летнего мужчину. Его подозревают в угрозе террористического характера или распространении заведомо ложных сведений о ней. Самолёт благополучно приземлился, пострадавших нет. Рейс отправился в Ньюарк на следующее утро.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование обстоятельств происшествия.

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Ранее самолёт авиакомпании Red Wings почти на восемь часов задержался в Нягани из-за технической неисправности. Пассажиры уже заняли места в салоне, однако лайнер так и не смог вылететь. Специалисты несколько раз пытались перезапустить бортовую систему, после чего людей попросили вернуться в терминал. Предположительно, причиной задержки стали неполадки с бортовым компьютером Superjet.

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Виталий Приходько
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