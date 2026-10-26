Самолёт Red Wings застрял в Нягани почти на восемь часов из-за неисправности

Пассажиры авиакомпании Red Wings почти восемь часов не могут вылететь из Нягани в Москву из-за технических проблем с самолётом Superjet. По информации SHOT, специалисты несколько раз пытались перезапустить бортовую систему, однако устранить неисправность не удавалось.

Рейс должен был отправиться в столицу 26 октября в 6:40 по московскому времени. Пассажиры уже заняли места в салоне, но самолёт долго не мог вылететь. После безуспешного ожидания запуска двигателей людей попросили вернуться в терминал аэропорта.

Как рассказали SHOT ожидающие вылета пассажиры, время отправления затем неоднократно переносили примерно на час. Предполагаемой причиной задержки стали неполадки с бортовым компьютером Superjet.

По данным канала, вылет предварительно перенесли на 14:30 по московскому времени. Не исключалось, что для перевозки пассажиров в Нягань направят резервный самолёт.

При этом на онлайн-табло авиакомпании Red Wings рейс WZ 5152 из Нягани в подмосковный Жуковский также обозначен как задерживающийся. Причина технических неполадок официально не уточнялась.

Ранее Life.ru сообщал об экстренной посадке самолёта Red Wings в Челябинске. Тогда Superjet, направлявшийся в Норильск, вернулся в аэропорт из-за сигнала о неисправности датчика гидравлической системы. На борту находились 85 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал.