От Вьетнама до ОАЭ: Россия перешла на зимнее расписание авиарейсов с новыми маршрутами

Гражданская авиация России с 25 октября работает по зимнему расписанию. Оно будет действовать до 27 марта 2027 года, сообщили в Минтрансе РФ.

Одним из главных изменений нового сезона стало расширение маршрутной сети крупнейших перевозчиков.

На международных маршрутах группа делает ставку на популярные туристические и деловые направления. Пассажирам станут доступны новые перелёты во Вьетнам, Турцию, ОАЭ, Китай, Египет, Белоруссию и Узбекистан. Кроме того, по ряду линий перевозчик увеличит частоту рейсов по сравнению с прошлым зимним сезоном.

На фоне перехода на зимний сезон Россия продолжает поддерживать международное авиасообщение с 38 странами. Об этом 20 октября говорил Дмитрий Ядров, который на тот момент возглавлял Росавиацию. По его словам, в эту сеть входят государства Азии, Ближнего Востока, СНГ и Африки.

Ранее Life.ru рассказывал, что этой зимой россияне смогут отправиться прямыми авиарейсами в 40 стран мира. По данным Ассоциации туроператоров России, среди доступных направлений — Китай, Вьетнам, Индия, Таиланд, Египет, ОАЭ и Мальдивы. При этом самая широкая география перелётов ожидается в Китай, куда запланированы рейсы примерно в 15 городов.