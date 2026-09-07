Минтранс намерен внедрить Max ID для посадки на самолёты и поезда

Министерство транспорта намерено использовать платформу «Макс» для посадки пассажиров на авиа- и железнодорожные рейсы через Max ID. О планах ведомства в интервью ТАСС на полях ВЭФ рассказал глава ведомства Андрей Никитин.

«Что касается мессенджера «Макс», то его планируем в будущем использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта по Max ID», — пояснил Никитин.

Министр пояснил, что речь идёт о перспективном направлении, а не об утверждённом проекте с конкретной датой запуска.

При этом технология биометрического прохода на транспорт в стране уже тестируется. Первые эксперименты стартовали в апреле на железной дороге.

Сервис заработал на маршрутах, связывающих Москву с Нижним Новгородом, Костромой и Иваново. В августе география расширилась: к проекту подключили направления из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново.

С июня аналогичная практика действует и в авиации. Пройти на борт по биометрии можно в аэропортах Шереметьево и Пулково, где проходит соответствующий эксперимент.

Ранее в Минэкономразвитии сообщили, что заселение в отели через мессенджер «Макс» доступно в 70 регионах. Услугой можно воспользоваться более чем в 800 гостиницах. Лидируют по числу таких отелей Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская и Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.