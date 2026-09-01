Билеты на общественный транспорт в России изменились

С 1 сентября перевозчики в России должны оформлять билеты на проезд с обязательным набором сведений. Новые требования закреплены приказом Минтранса РФ, который вступил в силу.

Теперь в проездном документе должны быть указаны серия и номер билета, название перевозчика и вид транспортного средства. Для большинства билетов также обязательны сведения о стоимости проезда и территории или зоне, на которой документ действует.

Установленные приказом правила будут применяться до 1 сентября 2032 года.

Кросме того, с 1 сентября пассажиры смогут покупать и проверять электронные билеты с помощью цифровых сервисов, QR-кодов, NFC и Единой биометрической системы. Подтвердить право на бесплатный или льготный проезд также получится через мессенджер «Макс».