Новые правила перевозок в автобусах и такси вступят в силу с 1 сентября

В России с 1 сентября изменятся правила пассажирских перевозок — требования затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы. Новые нормы закрепили в приказе Минтранса.

Теперь пассажиры смогут покупать и проверять электронные билеты с помощью цифровых сервисов, QR-кодов, NFC и Единой биометрической системы. Подтвердить право на бесплатный или льготный проезд также получится через мессенджер «Макс».

Для пассажиров междугородних автобусов появится ещё одна гарантия. Они смогут бесплатно пользоваться залом ожидания и туалетом за час до отправления и в течение часа после прибытия автобуса.

Новые правила также коснутся перевозки багажа в такси. Если вещи не помещаются в багажник, водитель сможет разрешить разместить их в салоне. Главное условие — багаж не должен мешать управлению автомобилем. Кроме того, перевозчик обязан заранее информировать пассажира о доступных удобствах, если цена поездки зависит от уровня комфорта.

Новые требования вступят в силу 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Минтранс готовится разрешить овербукинг на российских авиарейсах. Глава ведомства Андрей Никитин отмечал, что при создании механизма власти в первую очередь намерены учитывать интересы пассажиров. Сверхбронирование предлагают использовать только на маршрутах с большим количеством рейсов, чтобы пассажир при необходимости смог быстро улететь следующим бортом.