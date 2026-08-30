Минтранс начнёт обсуждать легализацию овербукинга уже в сентябре

Минтранс России уже в сентябре начнёт обсуждение правил, которые позволят легализовать овербукинг на авиарейсах. Завершить эту работу ведомство рассчитывает до конца 2026 года, сообщил глава министерства Андрей Никитин.

«В сентябре начнём это обсуждать вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», — сказал министр.

Речь идёт о практике, при которой перевозчик продаёт на рейс больше билетов, чем кресел в самолёте, рассчитывая, что часть пассажиров не появится на посадке. Сейчас Минтранс готовит правила, которые должны определить права путешественников и обязанности авиакомпаний в такой ситуации.

По словам Никитина, ведомство предлагает разрешить овербукинг только на направлениях с большим количеством регулярных рейсов. Это должно позволить быстрее пересадить пассажира на другой самолёт, если ему не хватило места на первоначальном рейсе.

Кроме того, планируется закрепить широкий выбор компенсаций для таких пассажиров. Среди возможных вариантов ранее назывались денежная выплата, перелёт другим рейсом и обеспечение комфортных условий на время ожидания.

Окончательная модель ещё не утверждена. Перед принятием решения Минтранс намерен обсудить её с авиакомпаниями и организациями, занимающимися защитой прав потребителей.

Ранее Life.ru сообщал, что Минтранс готовится официально разрешить овербукинг на российских авиарейсах. Андрей Никитин подчёркивал, что при разработке механизма главным приоритетом станет защита пассажиров. Применять сверхбронирование предлагается только на маршрутах с высокой частотой полётов, чтобы человек мог как можно быстрее отправиться следующим рейсом.