Глава Минтранса Никитин: Овербукинг готовятся узаконить на авиарейсах по России

Авиакомпаниям могут официально разрешить продавать на отдельные рейсы больше билетов, чем мест в самолёте. Минтранс РФ готовит соответствующие поправки в Воздушный кодекс, сообщил глава ведомства Андрей Никитин в беседе с РИА «Новости».

Овербукинг планируют применять только на направлениях с высокой частотой полётов. Такое ограничение позволит быстрее отправить пассажира следующим бортом, если на первоначальном для него не окажется свободного кресла. Перевозчика обяжут предложить клиенту выбор компенсаций. Среди возможных вариантов — альтернативный рейс, денежная выплата и комфортные условия на время ожидания.

«Если вдруг случается так, что на рейс пришло больше людей, чем физически есть мест в самолёте, авиакомпания не должна просто разводить руками», — подчеркнул Никитин.

При разработке правил отдельно учтут интересы социально уязвимых граждан. Окончательные решения примут после обсуждения с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей. Сейчас овербукинг официально не разрешён.

Кроме того, Минтранс утвердил единые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров. Они предусматривают бесплатное размещение сопровождающего рядом, провоз протезов и помощь на всех этапах нахождения в аэропорту.