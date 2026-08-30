Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 13:40

Глава Минтранса Никитин: Овербукинг готовятся узаконить на авиарейсах по России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Авиакомпаниям могут официально разрешить продавать на отдельные рейсы больше билетов, чем мест в самолёте. Минтранс РФ готовит соответствующие поправки в Воздушный кодекс, сообщил глава ведомства Андрей Никитин в беседе с РИА «Новости».

Овербукинг планируют применять только на направлениях с высокой частотой полётов. Такое ограничение позволит быстрее отправить пассажира следующим бортом, если на первоначальном для него не окажется свободного кресла. Перевозчика обяжут предложить клиенту выбор компенсаций. Среди возможных вариантов — альтернативный рейс, денежная выплата и комфортные условия на время ожидания.

«Если вдруг случается так, что на рейс пришло больше людей, чем физически есть мест в самолёте, авиакомпания не должна просто разводить руками», — подчеркнул Никитин.

При разработке правил отдельно учтут интересы социально уязвимых граждан. Окончательные решения примут после обсуждения с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей. Сейчас овербукинг официально не разрешён.

Скидка за риск: Юрист объяснил, как защитить пассажиров при овербукинге
Скидка за риск: Юрист объяснил, как защитить пассажиров при овербукинге

Кроме того, Минтранс утвердил единые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров. Они предусматривают бесплатное размещение сопровождающего рядом, провоз протезов и помощь на всех этапах нахождения в аэропорту.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минтранс РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar