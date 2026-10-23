От Мальдив до Китая: Россиянам назвали 40 стран для путешествий без пересадок этой зимой
АТОР: Зимой россияне смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира
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Россияне смогут отправиться прямыми авиарейсами в 40 стран мира в предстоящем зимнем сезоне. Международные перелёты без пересадок запланированы как на популярные курорты, так и в государства ближнего зарубежья, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
С 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2027 года. В этот период путешественникам обещают сохранить широкий выбор зарубежных направлений, хотя окончательная маршрутная сеть будет зависеть от изменений полётных программ.
В числе доступных стран ближнего зарубежья — Армения, Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Узбекистан и Туркмения. Без пересадок можно будет добраться и до более отдалённых направлений, включая Китай, Индию, Вьетнам, Индонезию и КНДР.
Сохранятся прямые перелёты в Турцию, Египет, Таиланд, Танзанию, Сербию, на Мальдивы и Сейшельские острова. Среди ближневосточных направлений в зимнее расписание включены Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн и Кувейт.
Наиболее широкая география прямых рейсов ожидается в Китай. По данным АТОР, российские туристы смогут добраться без пересадок примерно до 15 китайских городов, включая Гонконг. В Узбекистане прямое авиасообщение охватит девять городов, а в Турции — пять.
В ассоциации уточнили, что перечень направлений основан на запланированных рейсах. Поэтому перед бронированием путешествия пассажирам рекомендуют учитывать возможные корректировки расписания авиакомпаний.
Ранее в АТОР сообщили, что Египет стал самым бюджетным направлением для пляжного отдыха на новогодние праздники. По данным ассоциации, десятидневный отпуск на двоих в Шарм-эш-Шейхе с вылетом из Москвы 28 декабря обойдётся минимум в 175,6 тысячи рублей. В стоимость входит проживание в четырёхзвёздочном отеле по системе «всё включено». Для сравнения, новогодний отдых в ОАЭ стоит от 228,5 тысячи рублей, а на индийском Гоа — от 243,7 тысячи рублей.