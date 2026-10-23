От Мальдив до Китая: Россиянам назвали 40 стран для путешествий без пересадок этой зимой

Россияне смогут отправиться прямыми авиарейсами в 40 стран мира в предстоящем зимнем сезоне. Международные перелёты без пересадок запланированы как на популярные курорты, так и в государства ближнего зарубежья, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2027 года. В этот период путешественникам обещают сохранить широкий выбор зарубежных направлений, хотя окончательная маршрутная сеть будет зависеть от изменений полётных программ.

В числе доступных стран ближнего зарубежья — Армения, Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Узбекистан и Туркмения. Без пересадок можно будет добраться и до более отдалённых направлений, включая Китай, Индию, Вьетнам, Индонезию и КНДР.

Сохранятся прямые перелёты в Турцию, Египет, Таиланд, Танзанию, Сербию, на Мальдивы и Сейшельские острова. Среди ближневосточных направлений в зимнее расписание включены Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн и Кувейт.

Наиболее широкая география прямых рейсов ожидается в Китай. По данным АТОР, российские туристы смогут добраться без пересадок примерно до 15 китайских городов, включая Гонконг. В Узбекистане прямое авиасообщение охватит девять городов, а в Турции — пять.

В ассоциации уточнили, что перечень направлений основан на запланированных рейсах. Поэтому перед бронированием путешествия пассажирам рекомендуют учитывать возможные корректировки расписания авиакомпаний.