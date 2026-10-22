Россияне массово бронируют туры на Новый год в «маленькой Швеции»

Россияне стали на 22% чаще бронировать отдых в Выборге на предстоящие новогодние праздники. При этом средняя стоимость ночи в местных гостиницах снизилась на 4% и составила 9100 рублей. Такие данные Российского союза туриндустрии (РСТ) приводит SHOT ПРОВЕРКА.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», особенно активно поездки планируют жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы. Туристов привлекает возможность провести праздники в атмосфере старинного европейского города, не выезжая за пределы России.

Выборг нередко сравнивают с маленькой Швецией благодаря средневековой архитектуре, узким улочкам и замку XIII века. На новогодние каникулы здесь анонсированы тематические гуляния, скандинавская ярмарка и экскурсии по историческому центру.

Добраться до города стало удобнее после запуска в августе двухэтажных скоростных поездов «Аврора-шаттл» из Петербурга. Дорога занимает чуть больше часа. Правда, составы запускались в тестовом режиме, а зимнее расписание перевозчик планировал скорректировать.

С 6 ноября появится ещё один вариант путешествия — туристический поезд «Северное Приладожье». Он будет еженедельно отправляться из Москвы через Выборг в Сортавалу. Маршрут рассчитан на два выходных дня.

Интерес к Выборгу растёт не только перед праздниками. Власти Ленинградской области рассчитывают, что по итогам 2026 года город примет 2,1 миллиона туристов — на 10,5% больше прошлогоднего показателя. При этом гостиничной инфраструктуры уже не хватает: дефицит оценивается примерно в 200 номеров и апартаментов.

Ранее Life.ru рассказывал, почему россиянам советуют бронировать загородное жильё на Новый год заранее. Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова предупредила, что ближе к праздникам выбор подходящих вариантов сокращается, а стоимость аренды может вырасти.